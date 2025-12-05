В ОЭЗ «Санкт-Петербург» направят 55 млрд рублей на развитие автокластера

Объем инвестиций в развитие автомобильного кластера в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербурга» составит около 55 миллиардов рублей. В рамках проекта также будет построен научно-исследовательский центр.

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов сообщил, что совокупный объем инвестиций в развитие автомобильного кластера на территории ОЭЗ достигнет порядка 55 миллиардов рублей. По его словам, проект будет реализован с привлечением казначейского инфраструктурного кредита и предусматривает создание почти двух тысяч рабочих мест.

В рамках проекта планируют построить научно-исследовательский центр для автомобильной отрасли площадью 18 тысяч квадратных метров. Инженерные изыскания на площадке уже начались. Центр станет частью автокластера Петербурга и будет технологически связан с автозаводом Северной столицы, добавил глава ведомства.

По предварительным расчетам, проект создаст в Петербурге свыше 2,2 тысячи рабочих мест. Ситов отметил, что за 15 лет бюджетные отчисления превысят 14 миллиардов рублей. На площадке будут проводить исследования и разрабатывать инновационные технологии для последующего внедрения в производство. Запуск завода запланирован в рамках специального инвестиционного контракта.