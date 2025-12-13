Основной версией пропажи семьи Усольцевых назван несчастный случай

Следствие считает несчастный случай основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае.

Представители Следственного комитета России назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября во время туристического похода в Партизанском районе Красноярского края.

По информации правоохранителей, приоритетной на данный момент остается версия о несчастном случае. Однако криминальная составляющая не исключается. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, что семья из двух взрослых и пятилетнего ребенка отправилась в поход в направлении горы Буратинка недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Свидетели видели их с туристическими рюкзаками, начинающими маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.

Активная фаза поисковых работ с привлечением волонтеров завершилась 12 октября. В настоящий момент поиски перешли в режим точечных задач, которые выполняют профессиональные и аттестованные спасатели. Расследование уголовного дела продолжается.