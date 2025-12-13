Суббота, 13 декабря 2025
Петербург может получить прямое авиасообщение с Оманом в 2026 году

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Авиакомпания Oman Air планирует расширить свое присутствие на российском рынке, запустив в 2026 году новые рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи. Также перевозчик намерен увеличить частоту полетов в Москву.

Национальный авиаперевозчик Султаната Оман Oman Air в 2026 году намерен расширить географию полетов в Россию. Помимо увеличения частоты рейсов в Санкт-Петербург, компания рассматривает возможность запуска регулярных маршрутов в Москву, Екатеринбург и Сочи. Эти города определены как перспективные для развития туристических и деловых связей.

В текущем зимнем расписании 2025-2026 годов авиакомпания продолжает выполнять ежедневные рейсы из Маската в московский аэропорт Шереметьево.

Кроме того, в конце декабря планируется старт чартерной программы на новом маршруте из Салалы в Москву с частотой два раза в неделю. Такой шаг должен повысить доступность авиасообщения между двумя странами.

Отметим, что на встрече представителей Росавиации и регионального офиса Oman Air обсуждалось расширение маршрутной сети, в том числе увеличение числа рейсов и развитие транзитных перевозок через Оман.

