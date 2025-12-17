Следствие возбудило дело об убийстве после нападения на школу в Одинцове

После нападения на школу в Одинцово возбуждено уголовное дело об убийстве. Нападавшим является 15-летний девятиклассник, которого задержали сотрудники полиции.

Утром 16 декабря в Успенской средней общеобразовательной школе в Одинцовском округе произошло вооруженное нападение. По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса проник в здание с ножом и газовым баллончиком. На входе он ранил школьного охранника, после чего нанес смертельные ранения ученику четвертого класса.

Действия педагогов и прибытие силовиков

В ходе инцидента учителя оперативно заблокировали двери учебных кабинетов, где шли занятия, что предотвратило панику и дальнейшее распространение агрессии. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и спецподразделений.

По сообщениям очевидцев, нападавший на некоторое время забаррикадировался в одном из помещений. Впоследствии его удалось задержать. Всех детей благополучно эвакуировали из здания школы.

Процессуальные решения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате ведомства. Одной из ключевых задач следствия является установление мотивов совершенного преступления.

Параллельно прокуратура намерена дать оценку организации охраны учебного заведения. По неподтвержденным данным, рамки металлодетектора на входе могли быть неработоспособны, что позволило пронести оружие.

Состояние пострадавших и реакция властей

Также стало известно, что 32-летний школьный охранник, получивший ножевое ранение и ожог от газового баллончика, был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, комментируя произошедшее, также осудила публикацию в средствах массовой информации видеозаписей с места трагедии, назвав такие действия недопустимыми.

Позже депутаты Государственной думы предложили ограничить время пребывания детей в социальных сетях. Инициатива поступила после нападения на школу в подмосковных Горках-2.

Парламентарии считают, что подрастающее поколение получает из интернета чрезмерный поток информации, который перегружает психику и вызывает постоянное напряжение. Для снижения этой нагрузки в Госдуме предлагают ввести жесткие возрастные лимиты.