На перекрестке в Приморском районе установили временный светофор

На пересечении проспекта Авиаконструкторов и Плесецкой улицы в Приморском районе Санкт-Петербурга установлен временный светофор.

Установка временного светофора стала реакцией на обращение жителей Приморского района, которое прозвучало 9 декабря в ходе прямой линии к губернатору Северной столицы. Горожане просили организовать светофорное регулирование на сложном перекрестке с высоким трафиком.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков сообщил, что обеспечение безопасности на улично-дорожной сети является приоритетом для ведомства. В кратчайшие сроки на одном из самых густонаселенных перекрестков Приморского района был создан временный светофорный объект, который уже сейчас помогает разграничить транспортные и пешеходные потоки, повышая безопасность.

Проект организации дорожного движения был разработан и утвержден совместно СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» и Комитетом по строительству.

На перекрестке были проведены работы по монтажу восьми временных светофорных колонок, растяжек с сигнальными кабелями, 28 светофоров (12 транспортных и 16 пешеходных), а также управляющей аппаратуры и кабеля питания. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса Петербурга.

В настоящее время на территории Петербурга работает почти две тысячи светофорных объектов. Строительство и ввод в эксплуатацию постоянного светофора на данном перекрестке запланированы на 2026 год.