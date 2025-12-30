В Лужском районе пресечено производство суррогатного алкоголя на 393 литра

В Лужском районе Ленинградской области полицейские пресекли деятельность местного жителя, организовавшего подпольное производство суррогатного алкоголя. 29 декабря сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД провели операцию в деревне Заполье.

По предварительной информации, подозреваемый приобретал в Санкт-Петербурге спирт в десятилитровых канистрах, разбавлял его водой, добавлял краситель, а затем разливал смесь в пятилитровые пластиковые емкости и использованные стеклянные бутылки от известных брендов для дальнейшей реализации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При обыске в доме и хозяйственных постройках были обнаружены и изъяты спирт, готовая к продаже спиртосодержащая продукция, а также красители, крышки, наклейки и термоусадочные колпачки. Общий объем изъятой жидкости составил не менее 393 литров.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, изъятая продукция направлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция также устанавливает каналы поставок сырья и другие возможные точки хранения и реализации суррогата. Правоохранители напоминают об опасности употребления контрафактного алкоголя для жизни и здоровья.