Синоптик Колесов сообщил, как в Петербурге распределился снег за сутки

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о характере снегопада в городе за прошедшие сутки. По его словам, осадки выпадали неравномерно по территории города.

В своем Telegram-канале он отметил, что в настоящий момент снег продолжается в Шлиссельбурге, Воейково и на самом восточном краю Петербурга, в то время как в центр города ветер уже выносит его мало.

За прошедшие сутки в центре города накопилось пять миллиметров осадков, за ночь — три миллиметра, подчеркнул Колесов. На западе города снега значительно меньше: в Кронштадте за вчерашний день выпало один миллиметр, за ночь — 0,2 миллиметра.

Синоптик также подчеркнул, что на утро 31 декабря высота снежного покрова в центре города составляет 17 сантиметров, однако, по словам Колесова, снег с Ладоги очень пушистый и быстро осядет. В Кронштадте высота снега составляет всего шесть сантиметров.