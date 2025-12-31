Британцы считают «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов

Британская газета The Guardian опубликовала подборку фильмов, которые, по мнению издания, стоит посмотреть в канун Нового года. В список вошла советская картина 1976 года «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Кинокритик Фил Хоуд назвал ленту новогодней классикой, «известной каждому русскому». Он отметил ее сюжет, «славянскую меланхолию» и музыку композитора Микаэла Таривердиева.

Помимо советской комедии, в список The Guardian вошли «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Приключение «Посейдона» Рональда Нима, «Когда Гарри встретил Салли…» Роба Райнера, трилогия «Властелин колец» Питера Джексона, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Дни радио» Вуди Аллена и «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.