Средняя по силе магнитная буря произойдет в ночь на пятницу

Первая мощная магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь с 2 на 3 января. Ее вероятная интенсивность оценивается как средняя.

Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вспышка на Солнце сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли.

Согласно расчетам ученых, данное явление станет причиной первой заметной магнитной бури в 2026 году, которая ожидается в ночь с 2 на 3 января.

Ученые прогнозируют ее уровень как G2 (средний), при этом вероятность усиления до уровня G3 и выше оценивается в 30%.

Исследователи отметили, что новогодняя ночь с точки зрения геомагнитной активности прошла спокойно, несмотря на внешние неблагоприятные факторы. Одним из таких факторов являлось непрекращающееся влияние на магнитосферу Земли солнечной корональной дыры.

Напомним, что в 2025 году лаборатория зафиксировала рекордное за последнее десятилетие число магнитных бурь.