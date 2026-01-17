Ленобласть передала Белгородской области партию генераторов

Ленинградская область направила в Белгородскую область партию дизель-генераторов общей мощностью свыше 200 кВт. Оборудование поможет восстановить электроснабжение в жилых домах и социальных объектах.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области организовал отправку резервных источников энергоснабжения в Белгородскую область. Генераторные установки были закуплены за счет средств регионального бюджета и переданы в рамках оказания помощи соседнему региону. Общая мощность переданного оборудования превышает 200 киловатт.

Как сообщили представители комитета, в подготовке и транспортировке участвовали профильные подразделения администраций Всеволожского, Кингисеппского, Волховского и Бокситогорского районов.

Решение о направлении генераторов было принято губернатором Александром Дрозденко 13 января. По словам председателя комитета по ТЭК Сергея Морозова, эта мера поможет восстановить подачу электричества и тепла в домах белгородцев, а также обеспечит работу социально значимых учреждений.

Глава региона также заявил о готовности принять на территории Ленобласти детей и пожилых жителей Белгородской области в случае необходимости.