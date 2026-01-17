Женщина госпитализирована после пожара в квартире на Ворошилова

При пожаре в квартире на улице Ворошилова в Невском районе Санкт-Петербурга пострадала женщина.

Вечером 17 января в жилом доме на улице Ворошилова произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в 19:01. В двухкомнатной квартире огонь полностью охватил балкон площадью три квадратных метра.

Подразделения МЧС ликвидировали открытое горение к 19:48. В результате происшествия пострадала женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара были задействованы три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.