Женщина госпитализирована после пожара в квартире на Ворошилова

Даниил Александров
Фото: abn.agency

При пожаре в квартире на улице Ворошилова в Невском районе Санкт-Петербурга пострадала женщина.

Вечером 17 января в жилом доме на улице Ворошилова произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в 19:01. В двухкомнатной квартире огонь полностью охватил балкон площадью три квадратных метра.

Подразделения МЧС ликвидировали открытое горение к 19:48. В результате происшествия пострадала женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара были задействованы три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Наука

Ученые попытались связаться с межзвездной кометой 3I/ATLAS по радио

В рамках проекта Breakthrough Listen ученые провели радионаблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS в период ее максимального сближения с Землей.Повод для эксперимента и его организацияНесмотря на то, что научное сообщество еще осенью 2025 года пришло к выводу о естественной природе объекта 3I/ATLAS, специалисты проекта Breakthrough Listen решили использовать уникальную возможность для проверки гипотезы о его возможном искусственном происхождении.Такой шанс представился в декабре, когда комета максимально сблизилась с Землей. 18 декабря команда направила на нее один из крупнейших в мире подвижных радиотелескопов «Грин-Бэнк». Целью нескольких часов наблюдений был поиск техносигнатур — радиопередач, которые могли бы указывать на наличие инопланетной технологии. Для фильтрации фоновых земных помех наблюдения проводились с пятиминутным чередованием точек обзора на небе.Результаты наблюдений и их интерпретацияАнализ собранных данных показал,...
Наука

Сверхмассивная черная дыра пробудилась после миллионов лет спячки

Астрономы зафиксировали начало активной фазы у сверхмассивной черной дыры в центре гигантской радиогалактики J1007+3540. По их оценкам, объект пребывал в состоянии покоя около 100 миллионов лет, а теперь извергает плазменные струи протяженностью почти в миллион световых лет.Наблюдение за пробуждением космического гигантаИсследование основано на данных, собранных низкочастотным массивом LOFAR в Нидерландах и гигантским метровым радиотелескопом uGMRT в Индии. Анализ радиоизображений выявил компактный яркий внутренний джет, что указывает на возобновление активности в ядре галактики. Этот новый выброс окружен древними структурами из угасающей и деформированной плазмы, которые являются свидетельством предыдущих эпох активности.По словам астрономов, такое наслоение характерно для эпизодически активных галактических ядер, где центральный двигатель периодически включается и выключается в космологических масштабах времени.Взаимодействие с окружающей средой скопления галактикМощные силы черной дыры сталкиваются...
Интересное

