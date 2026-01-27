Школьникам рассказали о роли транспорта в осажденном Ленинграде

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда в школах Санкт-Петербурга стартовала серия тематических занятий. Уроки посвящены работе общественного транспорта в период блокады.

Специалисты СПб ГКУ «Организатор перевозок» начали цикл лекций «Общественный транспорт в период блокады Ленинграда» для учащихся 4–7 классов. Первое занятие прошло в школе № 167.

В рамках уроков школьникам рассказали о работе городского транспорта в осажденном городе. Сотрудники транспортного предприятия рассказали о работе блокадного трамвая, строительстве и значении Дороги жизни, а также о повседневном подвиге работников транспортной отрасли.

Программа представляет собой синтез исторического материала и современных данных об организации перевозок. Учащиеся ознакомились как с прошлым транспорта, так и с его нынешней работой. Школьники изучили функции контролеров-ревизоров и освоили ключевые права и обязанности пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В ведомстве добавили, что цикл транспортных уроков памяти продолжится в январе. Лекции запланированы в образовательных учреждениях Центрального и Фрунзенского районов Северной столицы.