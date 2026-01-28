Премьера фильма Меган Маркл обернулась обсуждением ее макияжа

Премьера документального фильма Cookie Queens, продюсерами которого выступили принц Гарри и Меган Маркл, вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Однако внимание пользователей сместилось с содержания проекта на внешний вид герцогини.

Презентация проекта

Документальный фильм Cookie Queens представили на кинофестивале Sundance. Его спродюсировала компания Archewell Productions принца Гарри и Меган Маркл. Картина режиссера Алиссы Нахмиас посвящена движению девочек-скаутов в США и рассказывает историю четырех молодых женщин, стремящихся стать лидерами продаж печенья, сообщает The Mirror.

Выступая на показе в Солт-Лейк-Сити, Меган Маркл назвала проект, вероятно, самым милым фильмом фестиваля. Она подчеркнула его значение как современного взгляда на традицию и сложный опыт взросления. Герцогиня также поблагодарила зрителей и отметила, что она и ее муж горды возможностью поддержать такую работу.

Реакция пользователей социальных сетей

Общественное внимание после премьеры сместилось с содержания фильма на внешность Меган Маркл. В социальных сетях развернулась активная дискуссия, где часть пользователей критиковала ее образ. Основные претензии касались слишком темного тона макияжа, который не совпадал с цветом кожи шеи, а также необычной прически.

Некоторые комментаторы детально анализировали технику нанесения косметики, предполагая, что ошибку могло вызвать искусственное освещение. Эта волна обсуждений вызвала ответную реакцию.

Ответная реакция поклонников

На фоне критики многие пользователи встали на защиту герцогини. Сторонники отмечали, что фокус обсуждения сместился с сути проекта на второстепенные детали.

В комментариях подписчиками называли нападки злобными и подчеркивали, что Меган Маркл выглядела прекрасно. Другие отмечали важность позитивных ценностей, которые продвигают проекты Archewell Productions.

Они противопоставляли их жестокости, распространенной в современном кинематографе. Поклонники призывали пару игнорировать негатив и сосредоточиться на деятельности, которая делает их счастливыми.