Суббота, 31 января 2026
-15 C
Санкт-Петербург
Петербуржцы сообщают в порче газонов при уборке снега в центре города

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Жители Санкт-Петербурга сообщают о порче газонов при уборке снега на Разъезжей улице. Тяжелая техника повредила растения, выгребая ранее сваленные на зеленые насаждения снежные кучи.

Сначала коммунальные службы свалили снег на газон у дома на Разъезжей улице, повредив растения. На следующий день для его уборки на тот же газон заехали тракторы, что еще больше усугубило ущерб. Об этом сообщили пользователи группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты отмечают, что коммунальщики не появляются для уборки свежевыпавшего снега, но охотно работают с уже слежавшимися грязными кучами на зеленых насаждениях. В ответ на многочисленные жалобы представители Комитета по благоустройству Петербурга сообщают, что что сваленные на газоны кучи будут убраны.

«А ведь обильных снегопадов не было», — подчеркнула одна из пользователей.

«Какой кошмар, считай нет газона и кустов…», — пишет жительница Петербурга.

Часть жителей Петербурга жалуются на большое количество соли.

«После такого количества соли во дворах, которую вместе со снегом на газоны и ЗНОПы сваливают, то всей зелени во дворах конец», — отмечает подписчик группы.

«Планомерное уничтожение города по всем фронтам. Сегодня со ЗНОПа часть грязного снега вывезли, но!… Тут же просолили весь двор напрочь и эту снегосолевую дрыщу снова закинули на газон», — сообщил петербуржец.

Градозащитники подчеркивают, что подобные действия не только бессмысленны, но и причиняют прямой вред городской среде. При этом все работы финансируются из бюджета, то есть за счет средств самих горожан.

