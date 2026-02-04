Автобусному парку в Колпино исполнилось 70 лет

Колпинский филиал петербургского «Пассажиравтотранса» отмечает 70-летие с момента выхода на первые маршруты.

За 70 лет филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс» превратился в современный автобусный парк.

В своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал об истории Колпинского автобусного парка. Он напомнил что 1 февраля 1956 года тридцать автобусов ЗИС-155 вышли на девять маршрутов соединивших Колпино с соседними населенными пунктами. По его словам, за первые одиннадцать месяцев работы парк перевез около восьми миллионов пассажиров. Сегодня этот годовой показатель превышает 37 миллионов человек.

Поляков отметил что за семьдесят лет предприятие эволюционировало от филиала Автобусного парка № 1 до самостоятельного современного комплекса. Сегодня это технологичный монопарк который эксплуатирует более трехсот автобусов марки МАЗ. Обслуживанием городских маршрутов занимаются около полутора тысяч сотрудников.

В завершение вице-губернатор поблагодарил коллектив и ветеранов предприятия за их труд и пожелал им дальнейших профессиональных успехов.