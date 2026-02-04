Россиянам могут разрешить удаленно работать во время болезни

В Государственной думе предложили разрешить сотрудникам на больничном работать удаленно, если позволяет состояние здоровья. Соответствующий законопроект готовит Комитет по труду.

Депутаты сообщили о подготовке законопроекта, который может изменить правила оформления листков нетрудоспособности. Инициатива получила название «адаптивный больничный». Она позволит работникам, чье состояние здоровья не требует полного освобождения от обязанностей, выполнять свои функции дистанционно, не прерывая трудовой деятельности.

Автором инициативы выступил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так, в настоящее время нередки ситуации, когда сотрудник фактически работает удаленно, но при этом формально находится на больничном и получает соответствующие выплаты из Социального фонда.

В беседе с 360.ru Нилов считает такую практику несправедливой. По его словам, при действующей системе электронных больничных обойти процедуру невозможно, а работник, способный трудиться, даже в ограниченном режиме, теряет часть заработка, что экономически невыгодно. При этом возможность работать в период болезни, согласно предлагаемым изменениям, будет исключительно добровольным решением самого сотрудника.