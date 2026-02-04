Дрозденко предложил обязать бизнес вкладываться в развитие Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил новое требование для инвесторов в промышленность. Компании размещающие свои объекты в регионе должны будут финансировать развитие этих территорий.

Во время прямой линии губернатор региона Александр Дрозденко объяснил цель нового требования. Оно обеспечит социальные экологические и экономические преимущества тем территориям где размещаются промышленные производства, сообщает «Невский проспект».

Глава области пояснил что данное условие позволит направлять средства инвесторов на строительство дорог социальных объектов и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Он привел в пример проект КПО «Юго-Восточный» в Любанском поселении указав что такая практика должна стать стандартной.

Дрозденко подчеркнул необходимость включения программ встречных инвестиций в обязательный пакет документов для всех промышленных проектов в регионе.