Доля безналичной оплаты транспорта в Петербурге достигла почти 100%

По итогам 2025 года доля безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга достигла 98,8%. Лидером среди платежных инструментов остается карта «Подорожник», которой воспользовались свыше 718 миллионов раз.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что мобильная версия «Подорожника» была задействована в 8,4 миллиона поездок. Социальная направленность транспортной политики выразилась в 705 миллионах поездок по льготным проездным.

Еще 26,4 миллиона поездок оплачено по билетам Ленинградской области. Такая статистика свидетельствует об углублении транспортной интеграции с регионом, сообщает Поляков в своем Telegram-канале.

По словам вице-губернатора, достигнутые результаты создают основу для дальнейшего развития. В настоящее время город продолжит внедрять интеллектуальные решения и формировать современную транспортную среду.