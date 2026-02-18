Среда, 18 февраля 2026
Эксперт Якубович предупредил о риске роста цен из-за нового закона о мигрантах

Даниил Александров
В России готовится законопроект о презумпции платежеспособности для трудовых мигрантов. Иностранцы должны будут подтвердить доход, достаточный для содержания привезенных семей, чтобы их иждивенцы не ложились бременем на российский бюджет.

Новый порядок изменит пребывание мигрантов и их родственников в стране. Каждый приезжий обязан доказать, что способен обеспечивать семью без госпомощи.  В беседе с RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович пояснил, что документ направлен на устранение разрыва между трудовым статусом мигранта и его реальными социальными обязательствами.

На данный момент мигранты могут легально работать с минимальной официальной зарплатой и привозить в Россию семьи. Жены, дети и пожилые родственники считаются иждивенцами, но их содержание часто ложится на бюджет. Дети идут в школы и сады, взрослые обращаются за экстренной помощью. Однако из-за низких доходов копятся долги за ЖКХ и растет социальное напряжение.

По словам Якубовича, новый закон устранит эту проблему. Присутствие семьи перестанет быть бесплатным прежде всего для самого мигранта. Работодателям больше не нужны любые руки по любой цене. Россия продолжает привлекать иностранцев в условиях кадрового дефицита, но теперь важна социальная ответственность. Инфляция и рост прожиточного минимума делают прежние «серые» зарплаты неприемлемыми. Государство синхронизирует миграционное и налоговое законодательство, а для работающих у физлиц вводят авансовые платежи по НДФЛ. 

Эксперт также рассказал и о рисках инициативы. Якубович считает, что может появиться черный рынок фиктивных справок о доходах и поддельного трудоустройства. Торговые сети, клининговые компании и стройки, которые привыкли экономить на зарплатах, столкнутся с дефицитом рабочей силы. Часть мигрантов особенно из ближнего зарубежья уедет в страны с мягкими требованиями.

По словам Якубовича, законопроект не уточняет порядок учета доходов если супруга мигранта тоже работает и платит налоги в России. Формально она не иждивенец, но неясно будут суммировать доход семьи или учитывать только заработок заявителя. Отсутствие четких правил создает зону для злоупотреблений.

