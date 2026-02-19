Метеозависимых петербуржцев предупредили о солнечных вспышках перед выходными

Астрономы сообщили о низкой вспышечной активности на Солнце 19 и 20 февраля. Однако специалисты не исключают вероятность вспышек предпоследнего класса мощности М.

В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что 19 и 20 февраля ожидается преимущественно низкая вспышечная активность на Солнце. При этом ученые не исключают возможности возникновения вспышек класса М, который является предпоследним по мощности.

С 16 февраля сильных вспышек на светиле не регистрировалось. Последняя вспышка класса М2.4 была зафиксирована в понедельник.

Напомним, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует мощности излучения на земной орбите десяти нановатт на квадратный метр. При переходе к каждому следующему классу мощность возрастает в десять раз. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.