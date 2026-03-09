Дана Борисова раскрыла детали скандальных отношений дочери с продюсером

Телеведущая Дана Борисова обвинила 35-летнего продюсера Артура Якобсона в физическом насилии над своей 18-летней дочерью Полиной. По ее словам, поводом для агрессии стала съеденная без спроса еда.

Дана Борисова в интервью психиатру Василию Шурову рассказала о конфликте между ее дочерью Полиной и продюсером Артуром Якобсоном. По словам телеведущей, инцидент произошел после того, как девушка съела оставленные в холодильнике макароны.

Однако Якобсону необходимо было поесть перед приемом лекарства. Обнаружив, что макароны съели, он начал кричать, а затем душил Полину, пишет Москва.ру.

Борисова рассказала, что дочь пытается разорвать отношения, но не может. У Полины диагностировали пограничное расстройство личности и проблемы с алкоголем. Сама девушка уверена, что сможет создать семью и стать хорошей матерью. Телеведущая призналась, что постоянно просила продюсера не применять силу.