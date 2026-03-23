Петербуржец больше 11 часов не может вылететь из Москвы на фоне атак БПЛА

Пассажир рейса из Шереметьево в Санкт-Петербург не смог добраться до Северной столицы. После взлета самолет вернулся обратно в аэропорт, а номер рейса пропал с табло. Рейс выполняет авиакомпания «Россия».

Читатель Газеты.СПб сообщил о проблемах с вылетом из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. По его словам, отправление рейса в Северную столицу было запланировано на 23:30 22 марта. В назначенное время самолет поднялся в воздух, но позже вернулся обратно.

Пассажир добавил, что после возвращения лайнера информация о рейсе исчезла с табло, время прилета переносили несколько раз. По его словам, в аэропорту разводили руками и говорили, что ничем не могут помочь. Сотрудники авиагавани советуют пассажирам ждать информации.

Компания «Аэрофлот» при этом пишет пассажирам СМС. Так, в 01:06 пришло сообщение: Время вылета Вашего рейса в Санкт-Петербург в 23:00 22.03.2026, время прилета было перенесено на 04:30 23.03.2026.

Позже, в 09:12 пришло аналогичное СМС, но время прилета уже изменилось на 13:20 понедельника. При этом в личном кабинете «Аэрофлота» с бронью сделать ничего нельзя, рассказывает петербуржец.

Читатель «Газета.СПб» также обозначил, что на табло появился рейс с похожим номером спустя 11 часов ожидания, но представители авиакомпании об этом не знают и продолжает говорить о необходимости ожидать новой информации.

«На 103 выходе на посадку сотрудники говорят, что вылета в 12:30 не будет, что подтверждается тем, что нас на пока на посадку не пускают», — добавил пассажир.

Напомним, что в понедельник в Пулково сохраняются ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За время работы аэропорта в особом режиме 37 самолетов ушли на запасные аэродромы, больше 50 рейсов задержаны, 48 отменены.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что режим воздушной опасности в регионе снят. По его словам, за время массированной атаки уничтожено свыше 70 беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал.