В «Петербургтеплоэнерго» подвели итоги претензионно-исковой работы

По итогам первых двух месяцев 2026 года в суды Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии подано 3 651 заявление о взыскании задолженности на общую сумму 93,14 млн рублей, включая пени и расходы по оплате государственной пошлины.

Наибольшее количество заявлений подано в отношении физических лиц Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 2 766 заявлений на сумму 49 млн рублей. На долю юридических лиц этих регионов приходится 56 заявлений на сумму 23,83 млн рублей. В Республике Карелии направлено 792 заявления к физическим лицам на сумму 10,48 млн рублей, а также 37 заявлений к юридическим лицам на сумму 9,83 млн рублей.

Параллельно продолжается работа по взысканию ранее присуждённых средств. За январь-февраль 2026 года взыскано 62,19 млн рублей, из которых 42,17 млн рублей – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 8,02 млн рублей – в Республике Карелии. Остальная сумма приходится на пени и судебные расходы.

В компании напоминают, что наличие неоплаченной задолженности может повлечь за собой арест счетов и имущества, ограничения на выезд из страны, запрет на совершение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом. Также при наличии задолженности человек может получить отказ в выплате субсидий или компенсаций расходов на оплату ЖКУ.

Как сообщили в компании, оплату без комиссии можно произвести через личный кабинет на сайте «Петербургтеплоэнерго» или в клиентском центре.