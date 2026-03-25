Китайский зонд с орбиты Марса заснял межзвездный объект 3I/ATLAS

Марсианский орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» впервые провел наблюдения межзвездного объекта 3I/ATLAS. В тот момент комета проходила на минимальном расстоянии от Марса. Съемка с орбиты Красной планеты позволила ученым уточнить размеры и динамику пылевых частиц.

Наблюдение за объектом проходили в период с 30 сентября по 3 октября 2025 года. Это первый случай, когда китайская межпланетная миссия использовалась для наблюдения далекого астрономического объекта в глубоком космосе. Полученные снимки показали изменения в структуре кометной комы и хвоста.

Особенность наблюдений заключалась в том, что они велись с точки вне плоскости орбиты кометы. Такой ракурс позволил ученым уточнить размеры и динамику пылевых частиц, которые выбрасываются из ядра.

Анализ показал, что в коме присутствуют крупные пылевые частицы, а структура хвоста может формироваться струями вещества с интенсивностью около тонны в секунду. Скорость выброса пыли оценивается в диапазоне от трех до десяти метров в секунду, указано на платформе arXiv.

Напомним, что объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года системой телескопов «Атлас». Он стал третьим подтвержденным межзвездным телом, прошедшим через Солнечную систему. Предыдущими такими объектами были астероид 1I/Оумуамуа и комета 2I/Борисов. Наблюдения с Земли, космических телескопов и с орбиты Марса позволяют реконструировать трехмерную структуру пылевого хвоста.