Россиянам рассказали о способе накопить на ипотеку при низком доходе

Жители России с невысокими зарплатами предложили копить на ипотеку через программу долгосрочных сбережений. При ежемесячном взносе 3 тысячи рублей за 15 лет на счете окажется почти 2,3 миллиона.

Россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке с помощью программы долгосрочных сбережений. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков в беседе с РИА Новости.

По его словам, программа долгосрочных сбережений задумана как универсальный инструмент, позволяющий копить на разные цели независимо от пола, возраста и дохода. Среди них оплата учебы, крупные покупки, путешествия или комфортная жизнь после выхода на пенсию.

Государство софинансирует взносы. Чтобы получить максимальную выгоду, достаточно откладывать 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет. Размер взносов зависит от дохода участника. При заработке до 80 тысяч рублей в месяц нужно отчислять по три тысячи рублей. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей размер взноса составит шесть тысяч рублей. А при доходе свыше 150 тысяч рублей ежемесячный взнос достигнет 12 тысяч рублей.

При расчетах со средней доходностью 10 процентов годовых человек с доходом до 80 тысяч рублей за 15 лет накопит почти 2,3 миллиона рублей, вложив 540 тысяч собственных средств. При доходе от 80 до 150 тысяч накопленная сумма составит почти 3,6 миллиона рублей при вложениях в миллион рублей. При доходе свыше 150 тысяч рублей размер накоплений достигнет 6,2 миллиона рублей, а собственные вложения составят 2,1 миллиона рублей. Таким образом, первый участник увеличит капитал более чем в четыре раза, а второй и третий более чем в три раза.

Беляков пояснил, что такой результат связан с участием государства и эффектом сложного процента. В расчетах учтено реинвестирование налоговых вычетов, которые предоставляются участникам программы.