Николай Цискаридзе рассказал о пасхальных традициях своей семьи

Народный артист России Николай Цискаридзе поделился воспоминаниями о пасхальных традициях своей семьи. Артист отметил, что в последние годы почти ежегодно встречает праздник на сцене во время гастролей.

Цискаридзе в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о пасхальных традициях своей семьи. По его словам, детские воспоминания о праздновании Пасхи остались самыми теплыми. Артист вспомнил, как готовил куличи вместе с няней, и у них получались булочки разных размеров.

Артист отметил, что с возрастом у него почти не осталось свободного времени для празднования православного праздника Пасху. Много лет подряд в этот день он выступает на гастролях.

Напомним, что Пасха является переходящим праздником в церковном календаре. В 2026 году праздник считается ранним, так как приходится на первую половину апреля.