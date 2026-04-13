Полицейские задержали трех мужчин за сбыт наркотиков в центре Петербурга

Сотрудники полиции ликвидировали преступную группу, сбывавшую сильнодействующие препараты в центре Санкт-Петербурга.

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая продавала сильнодействующие препараты в районе Сенной площади. Операция началась с задержания 25-летнего продавца. Гражданина сопредельного государства изъяли десять граммов запрещенного вещества, подготовленного к продаже. Было возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ. Фигуранта отправили под стражу.

Позже полицейские установили следующего участника схемы. Им оказался 41-летний соотечественник задержанного, который обеспечивал поставки мелкооптовых партий. При обыске в квартире нашли 156 упаковок с психотропным веществом, десять флаконов запрещенного средства и материалы для упаковки. Завершающим этапом операции стало задержание 27-летнего иностранца. Его считают организатором схемы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также сотрудники полиции провели масштабный рейд в районе Сенной площади для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители проверили почти сто человек. В итоге 25 человек с признаками опьянения доставили в отделы полиции для освидетельствования, у девяти из них выявили следы употребления запрещенных веществ, а в их отношении составили административные протоколы.