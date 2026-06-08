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Петербуржцам рассказали, как выиграть суд у посредников авиабилетов

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

В Северной столице участились споры между пассажирами и сайтами-агрегаторами по возврату денег за отмененные авиарейсы. Газета.СПб публикует инструкцию для путешественников, которые хотят отсудить полную стоимость билетов у посредников.

Жители Санкт-Петербурга, планирующие отдых за границей, сталкиваются с трудностями при покупке билетов на рейсы иностранных авиакомпаний через онлайн-сервисы-посредники. В этом случае ответственность не на сервисе, а на авиакомпании. Однако на нее не распространяются нормы Воздушного кодекса РФ и закона «О защите прав потребителей». Это не лишает пассажиров права отстаивать свои интересы.

Петербуржцам рассказали, как выиграть суд у посредников авиабилетов
Фото: abn.agency

Юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков пояснил, что в случае вынужденного отказа от перевозки, в том числе при отмене рейса, пассажиру должна возвращаться вся уплаченная сумма, если перевозка ни на одном участке не была выполнена. Это правило закреплено в приказе Минтранса России N 155 от 25 сентября 2008 года.

Однако судебная практика по данному вопросу противоречива. Одни суды встают на сторону потребителей, а другие отказывают, ссылаясь на договор между клиентом и билетным агентством. Поздняков отметил, что в оферте на сайте агрегаторы часто прописывают сборы и штрафы применительно к любым возвратам, а поскольку договор заключен, считается, что потребитель согласился с такими условиями.

Чтобы повысить шансы на выигрыш в суде, эксперты Роскачества рекомендуют покупать билеты напрямую у авиакомпаний или только у проверенных агрегаторов. Посредники предлагают удобный поиск и скидки, но являются дополнительным звеном между клиентом и перевозчиком, у них могут быть свои ограничения по возврату и удержанию комиссий.

Петербуржцам рассказали, как выиграть суд у посредников авиабилетов
Фото: abn.agency

Перед покупкой через агрегатор необходимо внимательно читать договор оферты. В нем могут содержаться пункты, регулирующие возврат билетов, в том числе условие об удержании комиссии за вынужденный возврат даже при отмене рейса по не зависящим от клиента причинам. Некоторые агрегаторы устанавливают фиксированную сумму удержания, другие — процент от общей стоимости билета. Как коммерческие организации формально они имеют право так сделать, подчеркнул Поздняков.

При возможности специалисты советуют приобретать возвратные тарифы, что упростит получение хотя бы части средств даже при отказе компании возвращать деньги. Кроме того, следует проверять, что билет приобретается у авиакомпании или доверенного представителя, а не у мошенников, иначе вернуть деньги можно только через правоохранительные органы или суд.

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