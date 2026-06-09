Подростки-руферы извинились перед настоятелем за повреждение Троицкого собора

В Санкт-Петербурге двое подростков пришли с повинной к настоятелю храма. В ночь на 30 мая руферы забрались на купол Троице-Измайловского собора и причинили ущерб почти на 350 тысяч рублей.

В пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии сообщили, что подростки сами пришли в храм. Во время беседы священник предложил им явиться с признанием в полицию. Юноши согласились и спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер ранее подал заявление о происшествии. В итоге руферы дождались прибытия полицейских.

Настоятель собора иерей Вячеслав Порш в разговоре с ТАСС уточнил, что подростки оказались знакомы с 12-летним руфером, который вечером 30 мая сорвался с балкона 9-го этажа на Московском проспекте и впоследствии скончался в больнице. Отпевание погибшего прошло 4 июня в Троицком соборе.

Порш поблагодарил юношей за смелость, но отказался от их предложения помыть стены храма. По его словам, такие работы на высоте выполняют только специалисты, а собор является памятником федерального значения.

Среди повреждений здания специалисты выявили следы грязи на одном из фасадов по всей высоте, сорванное крепление люка на куполе и отломанный фрагмент лепнины. Подростки заверили, что лепнину отломали другие руферы в апреле, и показали подтверждающее видео. В митрополии надеются, что молодые люди переосмыслят ценность жизни и направят свою энергию на добрые дела.