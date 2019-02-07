Google начал блокировать ссылки на сайты, запрещенные в России

Гугл
Поисковая система Google начала удалять из поисковых запросов ссылки на сайты, которые запрещены Роскомнадзором в России, пишет “РИА Новости”.

Сюда относятся ресурсы, связанные с наркотиками, экстремизмом, азартными играми. Кроме того, в перечень включается порнографический контент и сайты-пираты.

В декабре 2018 года, пишет “РИА Новости”, Google выплатил полумиллионный штраф Роскомнадзору за то, что нарушил закон об удалении из поисковой выдачи ссылок на сайты с противоправной информацией. Удалять запрещенные ссылки Google стал сейчас, потому что Роскомнадзора пригрозил заблокировать поисковую систему, если не будут выполнены требования.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Google проигнорировал требование Роскомнадзора удалить запрещенные сайты из поиска. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

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