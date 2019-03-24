Медведев согласовал документ о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Она начнётся в 2019-2020 годах Фото: wikipedia

Она начнётся в 2019-2020 годах Фото: wikipedia

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в рамках которого состоится кругосветная экспедиция парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах.

Как сообщает РИА Новости, мероприятие приурочено к 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн»,

— значится в распоряжении.

Согласно документу, экспедиция стартует в конце 2019 года. Парусное судно «Паллада» начнёт свой путь из Владивостока, барк «Седов» – из Кронштадта, а барк «Крузенштерн» – из Калининграда.

В рамках экспедиций кругосветные плавания ожидают парусники «Седов» и «Паллада», а трансатлантическое плавание выпадет на долю «Крузенштерна».

Судна будут заходить в места и порты, открытые россиянами во время кругосветных плаваний.

Кульминационной частью экспедиции станет встреча трёх парусников в Атлантике.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что испытания модели атомного ледокола «Лидер» стартовали в Петербурге.