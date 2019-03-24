Активисты движения “Петербург — город Перемен!” проведут воскресник в Колпино

Сбор состоится у дома 34, по бульвару Трудящихся в 12:00. Фото: https://vk.com/spbperemen

Сбор состоится у дома 34, по бульвару Трудящихся в 12:00. Фото: https://vk.com/spbperemen

Участники акции уже провели первый в этом году субботник 23 марта и очистили территорию возле Российского государственного гидрометеорологического университета.

Сегодня, 24 марта, активисты движения “Петербург — город Перемен!” ждут всех желающих в Колпино. Сбор состоится у дома 34, по бульвару Трудящихся в 12:00. Участники очистят территорию у берега реки Ижоры. Об этом сообщают участники движения в группе в социальной сети “ВКонтакте”.

“Сейчас, с приходом весны, актуальным становится состояние наших городских набережных и не только”, — отмечает сопредседатель правления общественного движения “Петербург — город перемен!” Никита Донцов.

В субботу, сообщают в группе, участники акции уже провели первый в этом году субботник. Они вышли на набережную реки Невы и очистили территорию напротив Российского государственного гидрометеорологического университета. В акции приняли участие около 100 человек.

Волонтеров не остановила даже неподходящая погода. Перед собранием была проведена разминка и знакомство, далее вооружившись перчатками, мешками, граблями.

“Весь мир невозможно изменить одному человеку. Начни с себя и своей семьи – тогда остальные последуют твоему примеру”, — считает один из участников акции Константин Объектов

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на стихийном озере в сквере Купчино поселились пернатые.