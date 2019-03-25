ОСК может занять офисы у Исаакиевского собора Петербурга

Корпорация может занять дома в переулке Антоненко. Фото: pixabay.com
Корпорация может занять дома в переулке Антоненко. Фото: pixabay.com

Судостроительная корпорация планирует переезд — арендовать офисы в Петербурге дешевле.

Штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) могут перенести в Санкт-Петербург до конца 2019 года, сообщает “Коммерсантъ” 25 марта. Вопрос находится на контроле Владимира Путина.

Как сообщает издание, переезд обусловлен более низкой стоимостью аренды офисов в Петербурге — примерно в 1,5 раза меньше. В Петербурге находятся предприятия корпорации и большинство верфей — сейчас половина командировок и так приходится на Северную столицу. Часть сотрудников, в том числе топ-менеджмент, могут оставить в Москве, о сокращениях пока речи не идет. Предполагается, что ОСК займет офисы в пер. Антоненко у Исаакиевского собора Петербурга.

Председателем совета директоров ОСК сейчас является бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Собственный капитал предприятия составлял 111,7 млрд рублей в 2017 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга признали заслуги Полтавченко.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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