Жительницам сел хотят продлить рабочий день

В Минтруда не поясняют мотивы инициативы. Фото: Pixabay

В Минтруда не поясняют мотивы инициативы. Фото: Pixabay

Женщинам, проживающим в сельской местности, могут увеличить рабочий день на четыре часа в неделю, сообщает Министерство труда.

На данный момент в ведомстве обсуждается вопрос о необходимости сохранения укороченной рабочей недели для женщин. Сейчас женщины работают 36 часов в неделю вместо 40. Норма действует ещё с 1990 года.

В Министерстве труда не комментируют причину, по которой обсуждается принятие таких мер.

Известно, что предложение включено в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первую половину этого года.

В ведомстве сообщили, что в процессе принятия решения учитывается мнение профсоюзов, работодателей и правительства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что отчет директора медицинского учреждения об официальных зарплатах сотрудников рассмешил врачей роддома Башкирии.