В поселке Янино без света остались 3 тысячи человек

Без света, воды и отопления остался детский сад, расположенный на Голландской улице. Фото: “ДТП и ЧП. Ленобласть”/vk.com

Без света, воды и отопления остался детский сад, расположенный на Голландской улице. Фото: “ДТП и ЧП. Ленобласть”/vk.com

Также сообщается, что жители жилого комплекса “Новое Янино” остались без воды и отопления.

Источник в Ленинградской областной электросетевой компании сообщил о ЧП “Аварийному Петербургу”. По информации на 11:25 без света остались 3 тысячи человек. Напряжение пропало на 11 подстанциях в Янино. Причина пока не сообщается.

Также, по некоторым данным, жильцы комплекса “Новое Янино” остались без отопления и воды. Сообщается, что “рвануло трансформатор”. По информации “ДТП и ЧП. Ленинградской области” без света, воды и отопления остался детский сад, расположенный на Голландской улице. Управляющая компания не отвечает на звонки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня “Теплосеть” проверит два района Петербурга, а также Всеволожский район Ленобласти.