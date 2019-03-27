Сегодня “Теплосеть” проверит два района Петербурга, а также Всеволожский район Ленобласти

Подобные проверки проводят в плановом режиме, и они являются одним из обязательных диагностических мероприятий. Фото: https://pixabay.com

Подобные проверки проводят в плановом режиме, и они являются одним из обязательных диагностических мероприятий. Фото: https://pixabay.com

Испытания теплоносителей проведут в Выборгском, Калининском района Петербурга, а также в деревне Новое Девяткино и поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

В среду, 27 марта, сотрудники “Теплосети” проведут проверку в районах Петербурга и Ленобласти. Об этом с пометкой “оперативная информация” сообщили в АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” сегодня.

В Калининском и Выборгском района Петербурга в зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам Верхняя, Домостроительная и проспект Культуры.

В деревне Новое Девяткино проверят теплосети по улицам Школьная, Флотская, Арсенальная, Озерная, Главная, Энергетиков, Лесная, Ветеранов, Славы, Заводская, Кварталы 1 и 2.

Также отмечается, что в зону испытаний поселка Мурино входят тепловые сети, проходящие по улицам Лесная, Оборонная Боровая, Шувалова, шоссе Лаврики, Привокзальная площадь, Скандинавский проезд, проспект Авиаторов Балтики, Охтинская аллея, бульвар Менделеева.

Подобные проверки проводят в плановом режиме, и они являются одним из обязательных диагностических мероприятий, которые описаны “Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Теплосеть” приступила к реконструкции теплотрассы в Кировском районе.