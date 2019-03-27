Петербуржец “наобманывал” пенсионеров на 2 миллиона рублей

Мужчина предлагал обменять деньги пожилых людей на новые — отпечатанные на цветном принтере.

Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в обмане пенсионеров: 29-летний мужчина “менял” пожилым людям деньги, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 27 марта.

По данным следствия, мужчина приходил домой к пенсионерам и представлялся сотрудником организации, которая продает по льготной цене лекарства для ветеранов ВОВ. Мужчина сообщал, что скоро в России введут новые деньги, и предлагал бесплатно обменять купюры пенсионеров на новые. Стоит ли говорить, что мужчина отдавал потерпевшим бумажки “банка приколов”, которые он отпечатал на цветном принтере.

Всего мужчине удалось обмануть трех пенсионеров в Московском районе Петербурга, а ущерб от его действий оценили в 2,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у 85-летней пенсионерки украли 100 тысяч рублей.