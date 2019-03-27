Врачи Петербурга высоко оценили договоренность Медведева и Беглова о появлении медофисов

Специалисты считают, что это позволит петербуржцам получать помощь максимально быстро, а также разгрузит поликлиники.

О том, что из федерального бюджета будут выделены средства на строительство медицинских офисов и поликлиник в Санкт-Петербурге, стало известно сегодня, 27 марта. Gazeta.SPb обзвонила нескольких врачей, чтобы узнать, каково их мнение по поводу результатов встречи врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Наиболее исчерпывающий комментарий дала врач общей практики Ольга Кузнецова.

Она отметила, что медофисы хороши тем, что каждый житель может обратиться за помощью и получить ее, не ожидая прибытия кареты «скорой». В таких пунктах работают профессионалы своего дела, способные оперативно отреагировать на жалобы пациентов. При этом поликлиника хороша тем, что там петербуржец может получить доступ к узкопрофильному врачу.

Если в каждом доме появится медофис, считает Кузнецова, это сделает очереди в медицинских учреждениях короче в несколько раз, так как люди с не очень серьезными жалобами будут получать помощь врача, почти не выходя из дома.

Врач отметила, что сейчас Санкт-Петербург быстро развивается и застраивается. В некоторых районах чувствуется нехватка поликлиник – медофисы компенсируют это, считает Кузнецова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов договорился с Медведевым о финансировании социальной сферы Петербурга.