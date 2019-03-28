«Ленэнерго» починило свет в центре Петербурга

В потемках петербуржцы сидели около двух часов из-за технологического нарушения на кабельной линии.

Всего без электричества остались 10 домов в Центральном районе Санкт-Петербурга. Первые жалобы от горожан начали появляться в социальных сетях после шести часов вечера. Позже «Ленэнерго» подтвердило факт поломки. Бригада компании незамедлительно выехала на место и принялось исправлять нарушения. Уже примерно через полтора часа лампочки вновь освещали квартиры, передает издание «Фонтанка». Пока что никаких комментариев от петербуржец получить не удалось.

Напоминаем, что речь идет об отключении света в районе Суворовского проспекта. В четверг сразу в нескольких районах были перебои в подаче электроэнергии – на отсутствие света жаловались также жители Московского района.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жителей Янино без света оставили перерубившие кабель рабочие.