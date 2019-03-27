Жителей Янино без света оставили перерубившие кабель рабочие

Теперь в адрес виновника ЧП будет подан иск за несогласованные работы.Фото: https://vk.com/emergency_spb

Теперь в адрес виновника ЧП будет подан иск за несогласованные работы.Фото: https://vk.com/emergency_spb

Около двух часов более трех тысяч жителей поселка оставались без света. Оказалось, что причиной всему несанкционированные земляные работы.

На данный момент последствия происшествия уже устранили, свет жителям поселка Ленобласти вернули. Об этом сообщили аварийные бригады ЛОЭСК “Мойке78”.

О происшествии сообщили около 11:25. Без света остались порядка трех тысяч местных жителей. В энергетической компании сообщили, что причиной отключения работы подстанций и исчезновения света в домах стали несанкционированные земляные работы. Застройщик порвал кабель на своей площадке.

Теперь в адрес застройщика будет подан иск за несогласованные работы.

Ранее местные жители писали, что лифты не работают, до диспетчера не дозвониться. Также писали про отсутствие воды и отопления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке Янино без света остались 3 тысячи человек.