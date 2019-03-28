Ученые нашли способ лечить алкоголизм нажатием одной кнопки

Исследование поможет понять, как быть и с другими зависимостями. Фото: Pixabay
Исследование поможет понять, как быть и с другими зависимостями. Фото: Pixabay

Пока что эксперименты провели только на зависимых от выпивки крысах.

Результаты исследований показали, что вскоре от алкоголизма можно будет избавиться довольно быстро. Сначала ученые добились того, чтобы крысы пристрастились к спиртным напиткам. Затем они при помощи лазера воздействовали на ту часть мозга, которая отвечает за реакцию тревоги.

Нейроны начинали двигаться, покидая прежние места. Воздействуя на них, специалисты смогли добиться изменения поведения крыс. После различных манипуляций они прекращали пить алкоголь, при этом отказ от выпивки не сказался на их состоянии. Эксперты также отметили, что лазер не изменил питьевое поведение в целом – крысы продолжали употреблять воду.

Ученые считают, что благодаря исследованию, можно будет также понять, как вылечить наркозависимых людей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые рассказали, как продлить молодость.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
алкоголизм исследование ученые
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