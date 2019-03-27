Ученые рассказали, как продлить молодость

Нужно придерживаться некоторых правил, чтобы оставаться молодым дольше. Фото: Pixabay
Нужно придерживаться некоторых правил, чтобы оставаться молодым дольше. Фото: Pixabay

Специалисты уверяют, что оттянуть момент наступления старости не только можно, но и нужно.

Выяснилось, что генетика почти не влияет на процесс старения, поэтому у человека есть все шансы сохранить бодрость и здоровье. Чтобы узнать секрет молодости, специалисты наблюдали за пожилыми людьми на протяжении 12 лет. Как правило, молодыми себя чувствовали те, кто придерживался активного образа жизни, а также не забывал правильно питаться. Чем меньше человек имел вредных привычек и чем чаще посещал врача, желая контролировать свое состояние, тем здоровее он был. Ученые также считают, что людям, желающим быть молодыми, стоит отказаться от сладкого и перейти на перец чили.

Любопытно, что на быстрое старение влияет также психологический возраст человека. Если он превосходил реальный, то участник эксперимента довольно быстро переставал чувствовать себя молодым.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили, что помогает жить дольше.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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