Ученые рассказали, как продлить молодость

Специалисты уверяют, что оттянуть момент наступления старости не только можно, но и нужно.

Выяснилось, что генетика почти не влияет на процесс старения, поэтому у человека есть все шансы сохранить бодрость и здоровье. Чтобы узнать секрет молодости, специалисты наблюдали за пожилыми людьми на протяжении 12 лет. Как правило, молодыми себя чувствовали те, кто придерживался активного образа жизни, а также не забывал правильно питаться. Чем меньше человек имел вредных привычек и чем чаще посещал врача, желая контролировать свое состояние, тем здоровее он был. Ученые также считают, что людям, желающим быть молодыми, стоит отказаться от сладкого и перейти на перец чили.

Любопытно, что на быстрое старение влияет также психологический возраст человека. Если он превосходил реальный, то участник эксперимента довольно быстро переставал чувствовать себя молодым.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили, что помогает жить дольше.