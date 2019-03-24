Ученые выяснили, что помогает жить дольше

Птицам, как и людям, нужна помощь в повседневных делах. Фото: Pixabay

Птицам, как и людям, нужна помощь в повседневных делах. Фото: Pixabay

Они смогли это выяснить, наблюдая за жизнью птиц.

Интересным открытием поделились эксперты из Великобритании. Они рассказали, что исследование птиц подсказало им, каким образом социализация влияет на продолжительность жизни. Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами. Пернатые, остающиеся один на один с проблемой, погибали значительно раньше.

Тоже самое можно применить и к людям, считают они. Именно поэтому виды, постоянно взаимодействующие с обществом, обычно живут дольше остальных.

Напоминаем, что в 2019 году средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Власти уверены, что через пять лет этот показатель станет еще лучше и россияне будут жить минимум 78 лет, считает главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые не рекомендуют пить горячий чай – это опасно для здоровья. Считается, что он вызывает рак пищевода, повреждая его клетки.