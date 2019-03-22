Ученые не рекомендуют пить горячий чай – это опасно для здоровья

Горячий чай не так полезен, как принято думать. Фото: Pixabay
Горячий чай не так полезен, как принято думать. Фото: Pixabay

Люди, которые любят чаевничать подвержены риску развития рака пищевода в два раза больше, чем все остальные.

С таким заявлением выступили специалисты, которые провели ряд исследований. Речь идет, конечно, не только о чае, но и о любых горячих напитках. Достаточно в день выпивать 700 миллилитров, чтобы нанести значительный вред организму, говорится в газете The Daily Telegraph.

Всего ученые наблюдали за 50 тысячами людей старше 40 лет на протяжении 13 лет. Специалистов интересовало, как влияет выпитое человеком на здоровье. В итоге около 317 человек оказались больны раком пищевода. Ученые подчеркивают, что эти люди каждый день пили горячий чай. Эксперты считают, что напиток повреждает клетки пищевода, что и приводит к онкологии. Поэтому лучше всего подождать, пока кипяток остынет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно о неожиданном вреде от беспроводных наушников.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
медицина ученые чай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»