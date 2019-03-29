Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства. Причиной, подтолкнувшей к такому решению, стало замужество и переезд в Италию.

По словам Бадоевой, в Киеве ее ничего не держит, она «там ничего не ведет» и про нее вероятно уже забыли. «Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», – добавила телеведущая в программе «А поговорить?» на видео сервисе Youtube.

Жанна Бадоева проживает в Италии с 2015 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что солистку Мариинского театра Марию Максакову, эмигрировавшую на Украину, исключили из «Единой России». Максакову исключили из-за нарушения ею Закона «О политических партиях» и из-за утери связи с городской партийной организацией. Законодательство она нарушила тем, что умолчала о наличии у нее второго гражданства.