Ученые научились «прятаться» от комаров

Ученым из США удалось узнать, как комары распознают запах человеческого пота во время охоты, сообщает журнал Current Biology.

Ключевым моментом в поиске жертвы комаров является избыток углекислоты в воздухе и запах человеческого тела.

Ранее биологами уже было доказано, что комары реагируют именно на запах пота, однако какой именно компонент нас выдает, было неизвестно. Кроме того, не было ясно, как комары отличают людей от животных.

Американские биологи проводили эксперименты с генно-модифицированными комарами. Ученые случайным образом деактивировали участки в их ДНК, которые отвечают за обоняние.

В ходе эксперимента было установлено, что важную функцию в процессе выполняет ген и белок IR8A. После удаление его у комаров значительно снижалось желание искать людей.

После дальнейшего анализа биологи пришли к выводу, что комары определяют человеческий запах благодаря молекулам молочной кислоты, которая действительно присутствует в поте.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщина из Великобритании не чувствует боли из-за мутации.