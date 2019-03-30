Инцидент с девочкой на концерте Леонтьева обернулся громким скандалом

Концерт российского певца Валерия Леонтьева в БКЗ «Октябрьский» прошел не без происшествий. Инцидент случился с участием подростка, которая хотела подарить звезде букет цветов. Об этом свидетельствует видео, выложенное на сервисе Youtube (Ютуб).

Когда девочка направлялась в сторону Леонтьева, ее схватил за руку охранник и резко усадил на место.

Как оказалось, родители ребенка не намерены оставлять это происшествие без разбирательств. По словам отца девочки, представители певца описывают ситуацию не так, как было на самом деле.

«Я связался с директором артиста, который пытался объяснить, что по залу было нельзя ходить, вставать — тоже. Перед нами никто не извинился», — рассказал родитель пострадавшего ребенка.

Отец школьницы хочет обратиться к уполномоченному по правам ребенка и добиться, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за охранника, отпихнувшего девочку во время концерта Леонтьева, вступились представители певца.