Митянина сообщила о состоянии попавших в ДТП на Невском

ДТП произошло утром в субботу на пересечении Невского и Литейного. Фото:
ДТП произошло утром в субботу на пересечении Невского и Литейного. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Двух отвезли в Мариинскую больницу, а еще двумя занимаются врачи Военно-медицинской академии.

Как сообщила вице-губернатор Анна Митянина в своем Twitter, жители Санкт-Петербурга, госпитализированные после аварии на пересечении Невского и Литейного, находятся в стабильно-тяжелом состоянии. Двух отвезли в Мариинскую больницу, а еще двумя занимаются врачи Военно-медицинской академии.

ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга произошло утром 30 марта в субботу. Виновником стал гражданин Армении — как позже показала медэкспертиза, он сел за руль пьяным. Ранее его лишали прав и судили за хранение наркотиков. На пересечении Невского и Литейного он попытался на автомобиле Hyundai Genesis проскочить на красный свет, но врезался в Volkswagen, водитель которого погиб на месте. СК Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело.

Пользователи соцсетей, где происшествие активно обсуждают, в ярости — за последние несколько месяцев на Невском проспекте произошло сразу несколько подобных ДТП. Виновником в последнем, которое произошло в феврале, точно так же оказался мигрант, который перед поездкой принял наркотические вещества. После этого общественные активисты провели серию одиночных пикетов на Невском за ужесточение наказаний и контроля движения в центре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что виновник ДТП на Невском имеет судимость.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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