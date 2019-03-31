Глава Тувы рассказал, как Путин отдыхает в тайге

Путин ездил в Тыву в августе - здесь он с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом, директором ФСБ Александром Бортниковым и Министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: kremlin.ru

Путин ездил в Тыву в августе - здесь он с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом, директором ФСБ Александром Бортниковым и Министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: kremlin.ru

Шолбан Кара-оол поделился рецептом бабушкиного чая и кофе в турке.

Глава администрации Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, как отдыхал президент России Владимир Путин в тайге, сообщает РИА Новости 31 марта.

Как заявил Кара-оол, Путин сам готовил шашлык и маринад к нему, но рецепт журналистам узнать не удалось. Зато чиновник рассказал, как на отдыхе с Путиным готовят кофе и чай. По словам Кара-оола, некоторые карамелизуют сахар с кофе в турке на костре, затем добавляют воду и молоко. Чай Кара-оол варит по рецепту своей бабушки: в воду из источника кладет зеленый чай, добавляет соль, доводит до кипения и вливает молоко. Затем, по словам чиновника, в чай можно добавить — по вкусу, конечно — топленое масло.

Путин приезжал в Туву несколько раз, а отдыхать в тайгу вместе с коллегами ездил в августе 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путину подарили собаку и коня.