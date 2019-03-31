Правила трансляций в Facebook после теракта с 50-ю погибшими в Новой Зеландии ужесточат

Руководство операционной дирекции планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для выявления и устранения ряда групп, пропагандирующих ненависть.

Компания планирует также инвестировать в исследования, направленные на создание более совершенных технологий для быстрого определения отредактированных версий видео и изображений с применением насилия и предотвращения распространения этих версий. Об этом сообщают “РИА.Новости”.

Такие меры будут принимать после произошедшего в Новой Зеландии теракта. Он произошел в марте этого года в двух мечетях Крайстчерча. Злоумышленник начал стрельбу, в результате которой 50 человек погибли, еще 50 были госпитализированы. Обвинения были предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Злоумышленник вел прямую трансляцию расстрела в социальную сеть.

Запись после распространилась по всему интернету. В первые 24 часа после стрельбы было удалено более 1,5 миллиона видеозаписей.

Теперь Facebook планирует ужесточить правила проведения прямых трансляций Facebook Live.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в результате терактов в Новой Зеландии погибло около 50 человек.